Zwei Mädchen bei Sturz mit Moped in Radfeld verletzt

Radfeld – Zwei Jugendliche sind am Samstagabend in Radfeld bei einem Mopedunfall verletzt worden. Die 15-jährige Lenkerin, die ihre gleichaltrige Cousine auf dem Sozius mitführte, geriet kurz nach 19 Uhr bei der Fahrt Richtung Rattenberg zu nahe an den Randstein und kam zu Sturz.