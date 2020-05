Achammer: „Ich mache mir große Sorgen um den Volleyballsport“

Wie läuft es im Volleyballsport? Wie sieht der derzeitige Plan zu einer Rückkehr in die „Normalität“ aus?

Achammer: Das verstehe ich auch nicht. Die Handballer und Basketballer sind ebenso voraus. Ich vermisse, dass sich der Tiroler Verband für uns starkmacht, mehr interveniert und geschaut wird, dass es schnell zu vertretbaren Lösungen kommt. Eltern von Volleyball spielenden Kindern rufen ständig bei mir an. Ich muss sie leider alle vertrösten. Aber auch sonst läuft es im Verband nicht rund. Wäre ich jünger, würde ich mich glatt noch als Präsidentin bewerben.

Achammer: Ja, ich mache mir Sorgen um den Volleyballsport. Ich bin jetzt 61 Jahre lang im Volleyball tätig. Mit 17 habe ich angefangen und nie aufgehört. Ich habe Höhen und Tiefen erlebt und auch gesehen, wie schwierig es war, dass Volleyball überhaupt Anerkennung bekam. Bis es dann olympisch wurde und, und, und ... Dann drehte sich in Österreich lange alles um die Männer. Wir mussten immer schauen, wo wir Damenvolleyballerinnen bleiben, dass man uns auch ernst nimmt, wir zu Sponsoren und Zuschauern kommen. Auch heute heißt es noch, Volleyball sei eine Randsportart – eine, die olympisch ist und von so vielen Leuten weltweit und vor allem Mädchen und Frauen betrieben wird, das geht fast nicht.

Achammer: Hannes Kronthaler hinterlässt ein Riesenloch. Er hat gezeigt, was im Volleyballsport bei uns alles möglich ist. Er setzte sich ebenso im Ausland durch und brachte den Sport in Tirol auf ein bis dahin unbekanntes Niveau. Das war schon alles sehr, sehr beindruckend. Er hat auch viele für Volleyball begeistert, die davor kaum Ahnung hatten, und die Olympia­halle gefüllt. Aber jetzt bricht es ab, für die zweite Mannschaft in der zweiten Bundesliga ist es ein weiter Weg.