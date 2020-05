ÖFB-Teamspieler Kainz traf bei Kölner Unentschieden gegen Mainz

Florian Kainz erzielte am Sonntag beim Heim-2:2 des 1. FC Köln gegen den FSV Mainz 05 sein drittes Tor in der laufenden Saison. Der in der 71. Minute ausgetauschte Steirer verwertete in der 53. Minute eine Maßflanke von Dominick Drexler per Kopf aus kurzer Distanz zum zwischenzeitlichen 2:0 für die Hausherren.