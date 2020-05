Fotos veröffentlicht: Zwei Täter nach Tankstellenraub in Innsbruck flüchtig

Einer der Täter an der Kasse in der Tankstelle.

Innsbruck – Ein Raubüberfall auf eine Tankstelle Innsbruck hielt gestern in den späten Abendstunden die Polizei in Atem. Zwei derzeit noch unbekannte Täter haben um 21.15 Uhr die Tankstelle in der Egger-Lienz-Straße einen Angestellten mit einem Messer beroht und Bargeldbetrag in unbekannter Höhe geraubt. Sie sind seither flüchtig. Im Zuge einer Alarmfahndung wurde ein Komplize in Tatortnähe festgenommen.