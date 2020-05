Nach Tankstellenüberfall in Innsbruck: Alle vier Verdächtigen gefasst

Innsbruck – Ein Raubüberfall auf eine Tankstelle in Innsbruck hielt gestern in den späten Abendstunden die Polizei in Atem. Nun konnte die Polizei alle vier Verdächtigen in großteils jugendlichem Alter ausforschen. Bei den zwei mutmaßlichen Haupttätern handelt es sich um einen 20-Jährigen sowie einen 17-Jährigen. Ersterer stellte sich selbst auf einer Polizeiinspektion im Unterland, der andere wurde ebenfalls im Unterland von LKA-Beamten festgenommen.

Im Zuge der Alarmfahndung konnte bereits am Sonntag ein Komplize, ein 18-jähriger Einheimischer, in Tatortnähe festgenommen worden.

Zwei der insgesamt vier Täter hatten am Sonntag kurz nach 21.13 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Egger Lienz Straße in Innsbruck betreten und den Tankwart mit vorgehaltenem Messer dazu gezwungen, das in der Kassa liegende Bargeld herauszugeben. Nachdem sie einen niedrigen vierstelligen Betrag erhalten hatten, flüchteten sie zu Fuß in vorerst unbekannte Richtung.