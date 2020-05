Mehr als 150 Corona-Fälle: Leiharbeiter der Post verteilten das Virus

Wien - Stand gestern waren es mehr als 150 Infektionen mit dem Coronavirus, die ihren Ursprung in zwei Post-Verteilerzentren in Inzersdorf (Wien) und Hagenbrunn (Niederösterreich) haben. Betroffen sind vor allem Arbeitskräfte von Leiharbeitsfirmen. In Wien reichen die Infektionsketten auch in ein Wohnheim für Flüchtlinge und einen Kindergarten - über eine Betreuerin, die mit einem Mitarbeiter der Post verheiratet ist.