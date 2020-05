Rekord! Schuhe von NBA-Legende Jordan um 520.000 Euro versteigert

Ein Paar gebrauchte Turnschuhe von Michael Jordan haben bei einer Auktion in New York einen Rekordpreis erzielt. Die "Nike Air Jordan 1S"-Sneakers der Basketball-Legende wurden für 560.000 US-Dollar (517.000 Euro) versteigert, ein Rekord für ein Paar Turnschuhe, wie das Auktionshaus Sotheby's am Sonntag bekannt gab. Der Schätzpreis hatte 150.000 Dollar betragen.