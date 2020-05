Schlierenzauer unterzog sich Augen-OP und steht vor Vertragsverhandlungen

Die ÖSV-Skispringer planen Mitte Juni am Faaker See ihren ersten gemeinsamen Vorbereitungskurs unter Neo-Cheftrainer Andreas Widhölzl. Eine weiterhin gute Entwicklung in der Corona-Krise vorausgesetzt, wolle man ab 15. Juni im Leistungszentrum Faak und auf der Normalschanze in Villach trainieren, hieß es am Montag auf Anfrage vom ÖSV. Erste Sprünge sind für die Athleten individuell aber schon ab Anfang Juni an ihren jeweiligen Stützpunkten in Tirol und Salzburg geplant. (TT.com,APA)