Wieder tote Schafe in Osttirol, DNA soll Klarheit bringen

Matrei in Osttirol – Im Gemeindegebiet von Matrei in Osttirol wurden am Montag auf einer Weide zwei schwerverletzte Schafe aufgefunden. Die Tiere mussten schließlich getötet werden. „Die Schafe werden im Verlauf des Tages vom Amtstierarzt begutachtet“, erklärt das Land Tirol in einer Aussendung. Dabei würden auch DNA-Proben genommen, um zusätzlich zur Beurteilung des Rissbildes genetisch nachweisen zu können, ob die Risse auf einen Wolf zurückzuführen seien.