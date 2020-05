Entscheidung gefallen: 2. Liga spielt Saison doch noch zu Ende

Von Michael Pipal

Innsbruck – Das zähe Ringen hat ein Ende: Nach dem Verhandlungs-Marathon der vergangenen Wochen entschieden die Zweitligisten am Montag auf der Klubkonferenz die Saison 2019/20 doch noch zu Ende zu spielen. Lange Zeit war ein Abbruch der Meisterschaft im Raum gestanden. Dies hätte allerdings zur Folge gehabt, dass den Top-Teams SV Ried und Austria Klagenfurt in den verbleibenden elf Runden die Chance auf den Aufstieg in die Bundesliga verwehrt geblieben wäre.

"Heute ist ein erfreulicher Tag", sagte Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer auf einer Online-Presskonferenz. "Es wurde fast einstimmig beschlossen, dass die Saison beendet wird." Am 5. Juni erfolgt der Neustart, der letzte Spieltag ist für den 31. Juli angesetzt. Die Vereine verpflichteten sich dem Präventions-Konzept, das auch für die Bundesliga im Umgang mit dem Coronavirus angewendet wird.

Um dem Amateurstatus einiger Vereine bzw. Spieler nachzukommen, wurden lediglich zwei englische Runden angesetzt. Am Spieltag sollen die Kader 14 Feldspieler und zwei Torhüter umfassen. Die Schiedsrichterbeschränkung aus regionalen Gründen wird ebenfalls gestrichen. Finanzielle Unterstützung bekommen die Vereine von den beiden TV-Rechte-Inhabern laola1 und ORF.

In Sachen Auf- und Abstieg hält sich die 2. Liga an die ÖFB-Vorgaben: Der Meister spielt in der kommenden Saison in der Bundesliga, die Vereine am Tabellenende müssen nicht den Gang ein Klasse tiefer in die Regionalliga antreten. "Uns war es immer wichtig, ein sportliches Ende herbeizuführen", betonte Ebenbauer auch aus diesem Grund.

