Ehemaliger Vettel-Chef Tost: „Sebastian muss in eines der drei Top-Teams"

Berlin – Für Sebastian Vettels ehemaligen Formel-1-Teamchef Franz Tost steht in der Zukunftsfrage des vierfachen Weltmeisters aus Deutschland fest, dieser müsse in ein Top-Team: "Er ist kein Fahrer, der einfach nur in der Startaufstellung stehen will." Der Tiroler war bei Vettels erstem Rennsieg 2008 schon Teamchef von Toro Rosso, das in dieser Saison unter dem Namen Alpha Tauri antreten wird.