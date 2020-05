Fünf Tote in Hessen: Falsche Ärztin wegen Mordes angeklagt

Die 49-Jährige soll sich über gefälschte Unterlagen eine Stelle als Assistenzärztin in einem Krankenhaus im nordhessischen Fritzlar erschlichen haben. Von November 2015 bis August 2018 soll sie dort ohne ärztliche Zulassung unter anderem als Assistenzärztin in der Anästhesie gearbeitet haben.

Bei den Anästhesien soll es laut Staatsanwaltschaft in mehreren Fällen unter anderem durch die fehlerhafte Dosierung der Medikamente zu Behandlungsfehlern gekommen sein. Angeklagt sind 16 Fälle, in denen es zu Gesundheitsschäden gekommen sein soll, in fünf davon sollen die behandelten Patienten infolge der Behandlungsfehler gestorben sein. Dies soll die 49-Jährige „aus eigensüchtigen Motiven in Kauf genommen" haben.