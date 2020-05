Auto stürzte in Plansee: 24-Jähriger Lenker ertrunken

Reutte – Zu einem tragischen Unfall kam es am Montag gegen 23.30 Uhr auf der Planseestraße (L255). Zwei Männer im Alter von 24 und 18 Jahren fuhren mit dem Auto von Reutte kommend in Richtung Ammerwald.

Der 24-jährige Lenker dürfte dabei mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein und in einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben. Das Auto kam von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Böschung und stürzte in weiterer Folge in den Plansee.