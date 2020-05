Stocker, Trainingszentrum und Budget: Die Wacker-Zukunft hat längst begonnen

Wie lange bleibt der scheidende Gerhard Stocker noch Präsident? Bis höchstens Ende August. Seine Funktionsperiode war ursprünglich um ein halbes Jahr verlängert worden, ihm folgt wohl Joachim Jamnig. In der ausstehenden Generalversammlung soll der neue (und alte) Vorstand benannt werden, Stocker wandert in den Aufsichtsrat (mit Investor-Vertrautem Jens Duwe und wohl einem Finanzexperten).

Wie sieht es mit dem Trainingszentrum in Mieming aus? Eine „eigene Geschichte“ und budgetär unabhängig vom Spielbetrieb. Die Studie liege laut Vorstandsmitglied Felix Kozubek „am Tisch“, nun wird am Baurechtsvertrag mit der Gemeinde gearbeitet, die Planung mit dem Architekten läuft. Darin ging es nicht zuletzt um Anrainerwünsche (Lärm, Licht, Verkehr). Status quo: Das Projekt befindet sich in der „finalen Konzeptionsphase“, auch wenn noch länger keine Bagger auffahren.