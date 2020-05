Nach Rekord im April: Zahl der Arbeitslosen sinkt wieder

Wien, Innsbruck – Die gute Nachricht vom Arbeitsmarkt ist, dass die Zahl jener, die ohne Arbeit sind, seit dem Corona-bedingten Höhepunkt Mitte April kontinuierlich sinkt. Im Vergleich zur Vorwoche ging die Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer um 17.000 zurück, informierte Arbeitsministerin Christine Aschbacher gestern. Die schlechte Nachricht ist, dass immer noch 533.000 Menschen in Österreich arbeitslos gemeldet sind. Der Höchststand Mitte April lag bei 588.000 Arbeitslosen – ein Rekordwert seit 1945. In Tirol waren zu Wochenbeginn 41.000 Menschen arbeitslos gemeldet, dazu kommen 97.942 Menschen in Kurzarbeit. Am Höhepunkt Mitte April waren in Tirol 45.782 Personen ohne Job.