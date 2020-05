Finanzpolizei deckte Abgabenbetrug auf Baustellen in Landeck und Reutte auf

Unter anderem wurden Arbeiter einer Wiener Subfirma angetroffen, welche sich in Kurzarbeit befinden. "Die vorgefundenen Stundenaufzeichnungen lassen aber vermuten, dass es sich hier um einen Fall von Kurzarbeits-Missbrauch handeln könnte", so die "Task Force Sozialleistungsbetrug" in einer Aussendung am Montag. Die entsprechenden Unterlagen würden nun durch die zuständigen Stellen geprüft und die Betrugsermittlungen folgen.