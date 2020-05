Imsterin über Jahre von „Inkassobüro" um große Summe betrogen

Imst – Im Jänner 2012 hatte eine 73-jährige Österreicherin telefonisch einen Lottovertrag abgeschlossen, den sie allerdings ein Jahr später kündigte. In der Folge wurde sie immer wieder von einem angeblichen Inkassobüro angerufen, das über Jahre Rechtsanwaltskosten sowie Spielschulden und Steuerschulden einforderte.

Die Beträge wurden dem Opfer telefonisch mitgeteilt und von ihr in Kryptowährung per Post überwiesen. Der 73-Jährigen entstand durch den Betrug, der von 2012 bis 2020 dauerte, ein Schaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Nach Abschluss der Ermittlungen folgt ein Abschlussbericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und Bezirkshauptmannschaft Imst. (TT.com)