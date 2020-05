Leverkusen weiter auf dem Vormarsch, Bremen übt sich in Durchhalteparolen

Bremen – Bayer Leverkusen nähert sich nach dem 4:1-Sieg in Bremen am Montag der Champions League, Werder dem Abstieg. Während beide Teams zum Re-Start der deutschen Liga quasi nahtlos an der Formkurve vor der Corona-Unterbrechung fortsetzten, sorgte der Auftritt von Florian Wirtz für Aufsehen. Mit 17 Jahren und 15 Tagen wurde Bayers Mittelfeldmann zum drittjüngsten BL-Debütanten.