Täter-Fotos von gestohlenem Handy in der Cloud: Polizei bittet um Hinweise

Innsbruck – Nach einem Raubüberfall in Innsbruck hat die Polizei drei Männer zur Öffentlichkeitsfahndung ausgeschrieben. Anfang Februar war einer Person auf dem Parkplatz eines Nachtlokales in der Amraser Straße ihr Smartphone gestohlen worden. In der „Cloud“ stieß das Opfer nun auf Fotos der Handykamera, die die Tatverdächtigen zeigen.