Gut zu wissen: Wie die Einreise in europäischen Ländern derzeit geregelt ist

Zwei Monate nach der Verhängung rigider Einreisebeschränkungen in den meisten europäischen Ländern gibt es zahlreiche Lockerungen. Ein freies Reisen ist aber in Europa weiterhin noch nicht möglich. Die Außengrenze der Europäischen Union ist weiterhin geschlossen. In vielen Ländern müssen Einreisende weiterhin in zweiwöchige Quarantäne.