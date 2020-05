Fließ – Ein Defekt bei der Photovoltaikanlage dürfte laut Feuerwehr die Ursache für einen Brand in Fließ gewesen sein. Das Feuer brach am Dienstag kurz nach 11 Uhr in der Heizungsanlage eines Einfamilienhauses aus. Die Freiwilligen Feuerwehren Landeck und Fließ löschten den Brand, verletzt wurde niemand. (TT.com)