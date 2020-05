Mindestens 15 Tote bei Zyklon in Indien und Bangladesch

Neu-Delhi/Dhaka –Wirbelsturm "Amphan" hat in Indien und Bangladesch mindestens 15 Menschen das Leben gekostet. Mindestens zehn Menschen starben in Indien, mindestens fünf weitere im östlichen Nachbarland Bangladesch, wie örtliche Medien in der Nacht auf Donnerstag unter Berufung auf die Behörden berichteten. Der Zyklon hatte das Festland am Mittwoch mit viel Wind und Regen erreicht.