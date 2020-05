Zyklon "Amphan" hinterließ Verwüstungen in Bangladesch und Indien

Zahlreiche Häuser wurden zudem zerstört, Autos von Überschwemmungen fortgerissen und Hochspannungsmasten umgeknickt, als der Sturm "Amphan" in der Nacht auf Donnerstag mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 165 Stundenkilometern über der Region tobte. Die Behörden von Bangladesch warteten in der Früh noch auf genaue Nachrichten von den Sundarban-Inseln, die genau am Weg des Zyklons lagen. Die Sundarbans gehören zum UNESCO-Weltnaturerbe und sind berühmt für ihre Mangrovenwälder und Bengalischen Tiger.

Im Vorfeld des Sturms waren mehr als drei Millionen Menschen aus Küstendörfern in Sicherheit gebracht worden. Die Erleichterung darüber, dass so eine hohe Zahl von Todesopfern vermieden werden konnte, war überschattet von der Furcht, dass sich in den überfüllten Notunterkünften das Coronavirus ausbreiten könnte.

Laut der Regierungschefin von Westbengalen ist die Katastrophe größer als Corona und es brauche drei, vier Tage, um das ganze Ausmaß der Schäden abzuschätzen. Ein Mann, der in der Nähe vom Ort lebte, wo der Sturm am Mittwoch in Indien an Land traf, sagte dem Fernsehsender NDTV: "Viele Gebiete sind verwüstet und es gibt keine Wasserversorgung. In unserem Dorf hat dieser schreckliche Sturm alles flach gemacht." Der Sturm erreichte laut dem indischen meteorologischen Dienst in der Region Windgeschwindigkeiten von gar bis zu 185 Kilometern pro Stunde und brachte viel Regen und Gewitter. Der Zyklon soll zunächst weiter über Bangladesch nach Bhutan ziehen und sich am Donnerstagnachmittag abschwächen.