48-Jähriger in Zirl mit beiden Händen in Holzspalter eingeklemmt

Zirl – Beim Brennholzschneiden verletzte sich ein 48-jähriger Einheimischer heute Vormittag in Zirl schwer: Er klemmte sich beide Hände in einem Holzspalter ein.

Der Mann war gegen 10.30 Uhr damit beschäftigt, Brennholz an einem Holzspalter aufzuarbeiten, der an einen Traktor montiert war. Als der 48-Jährige versuchte, einen verklemmten Holzrundling aus der Maschine zu entfernen, setzte sich aus unbekannter Ursache der Spaltmechanismus in Gang, wodurch beide Hände des 48-Jährigen eingeklemmt wurden. Der Schwerverletzte musste mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen werden. (TT.com)