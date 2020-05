40 rumänische 24-Stunden-Pflegekräfte kommen am Freitag in Tirol an

Innsbruck – Am kommenden Freitag sollen 40 Betreuerinnen aus Rumänien am Flughafen Wien-Schwechat nach einer von Agenturen koordinierten Reise ankommen. Danach geht es für sie weiter nach Tirol, wie das Land am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte. Zweimal sollen die Pflegekräfte nach ihrer Ankunft mit einem PCR-Test auf das Coronavirus getestet werden – einmal in Wien und fünf Tage später noch einmal in Tirol.