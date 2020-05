Traktor geriet außer Kontrolle: 14-Jähriger in Angerberg verletzt

Angerberg – Ein 14-Jähriger musste am Mittwochnachmittag nach einem Traktorunfall mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus Kufstein gebracht werden. Der Bursche war gemeinsam mit seinem Vater auf einem Feld in Angerberg, um Siloballen zu transportieren. Der Jugendliche saß am Steuer des Traktors, während der Vater in der offenen Tür stand und ihm Anweisungen gab.