Bekämpfung der Varroa-Milbe ist erfolgreich: Bienen haben gut überwintert

Neben den Wetterbedingungen ist es vor allem die Varroa-Milbe, die den Bienen den Garaus macht. „Wir haben in vielen Kursen und Schulungen vermittelt, wie man dem Parasiten Herr wird, sei es durch Verdampfung etwa von Ameisensäure oder mechanische Maßnahmen“, so Hetzenauer. Mechanisch funktioniert das so, dass der befallene Teil eines Volkes abgetrennt wird und aus dem gesunden Anteil ein neues Volk entsteht.