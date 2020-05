Nächtliche Messerattacken in Baden: Sechs Verletzte

Baden – Sechs Verletzte sind die Bilanz nach Messerattacken in Baden bei Wien in der Nacht auf Donnerstag. Ein männlicher Täter soll auf fünf Personen losgegangen sein, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner in der Früh auf Anfrage gegenüber der APA mit. Der Beschuldigte selbst sei im Zuge der Fahndung schwer verletzt aufgefunden worden. Die Ermittlungen laufen.