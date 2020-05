Rock‘n‘Roll-Ikone Little Richard in Alabama beigesetzt

Los Angeles – Rock‘n‘Roll-Pionier Little Richard ist am Mittwoch (Ortszeit) in Huntsville im US-Bundesstaat Alabama beigesetzt worden. Elf Tage nach dem Tod des Musikers fand die Bestattungsfeier im kleinen Familienkreis auf dem Gelände der Oakwood Universität statt. Nach US-Medienberichten waren auch frühere Bandmitglieder des „Tutti Frutti“-Sängers dabei.