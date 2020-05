Malaria-Mittel wirksame Waffe oder riskante Strategie?

Die vor knapp vier Wochen veröffentlichte vorläufige Fassung einer US-Studie zog die Wirksamkeit von Hydroxychloroquin gegen Covid-19 in Zweifel. Nach Auswertung der Kranken-Akten von 368 Patienten in US-Hospitälern für Militärveteranen kamen die Autoren zu dem Ergebnis, dass Corona-Patienten mit Hydroxychloroquin-Behandlung nicht weniger oft an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden mussten als andere Patienten.

Ein Hype um Chloroquin und Hydroxychloroquin als Anti-Corona-Mittel kann in jedem Fall besorgniserregende Folgen haben. So kommen mancherorts Lupus-Patienten nicht mehr an das Mittel heran. In den USA wurden außerdem Fälle bekannt, in denen Männer in der Hoffnung auf Schutz gegen Covid-19 den als Aquariumsreiniger verwendeten Wirkstoff Chloroquinphosphat eingenommen hatten und daran starben. (APA, AFP)