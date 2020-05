Vorarlberger Rossi herausragendster Spieler in kanadischer Juniorenliga

Ontario - Österreichs Eishockey-Talent Marco Rossi ist von den Berichterstattern im Print- und Rundfunkbereich zum herausragendsten Spieler der Ontario Hockey League gewählt worden. Der Center der Ottawa 67s, der für den NHL-Draft als Nummer sechs in Nordamerika eingestuft ist, erhielt die Red Tilson Trophy.

Rossi bedankte sich bei den Medien und bezeichnete Preis-Namensgeber "Mr. Albert 'Red' Tilson", der für die Oshawa Generals spielte und während des zweiten Weltkrieges in Europa getötet wurde, als wahren Helden. "In diesen beispiellosen Covid-19-Zeiten ehre ich die Männer und Frauen, Ärzte und Krankenschwestern und alle jene, die ihr Leben für uns auf der ganzen Welt aufs Spiel setzen - wahre Helden, die in Mr. Tilson's Fußstapfen folgen", wird Rossi auf der Website der Ontario-Liga zitiert. "Ich fühle mich geehrt und bin sehr dankbar, diese prestigeträchtige Auszeichnung zu erhalten."