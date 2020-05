28-Jähriger stürzte in Kufstein mit E-Bike 15 Meter weit ab

Kufstein – Bei der Talfahrt vom Berghaus Aschenbrenner in Kufstein verlor ein 28-Jähriger am Donnerstagnachmittag die Kontrolle über sein E-Bike. Der Mann kam gegen 16.15 Uhr in einer Rechtskurve über den Fahrbahnrand hinaus und stürzte etwa 15 Meter weit in den Wald unterhalb des Weges.