Passagierflugzeug in Pakistan abgestürzt: Mindestens 56 Tote

Karachi – Nach dem Absturz eines Passagierflugzeugs in einem dicht besiedelten Wohnviertel der größten pakistanischen Stadt Karachi ist die genaue Zahl der Opfer weiterhin unklar. Mindestens 56 Leichen wurden am Freitag in zwei Krankenhäuser der Millionen-Metropole gebracht, wie die Nachrichtenagentur Reuters von Klinikmitarbeitern erfuhr. Auch von drei Überlebenden war die Rede.