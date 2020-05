Auch in Österreich: Flixbus fährt ab Donnerstag wieder

Wien, Berlin – Reisende und Pendler in Deutschland können wieder Fernbus fahren. Nach zwei Monaten Corona-Pause hat Flixbus einen Neustart für Donnerstag nächster Woche (28. Mai) angekündigt. Auch in Österreich, Polen, Tschechien und Dänemark sei man wieder im Einsatz, teilte das Unternehmen mit.

Die grünen Busse steuern zunächst knapp 50 Halte an, wie der deutsche Marktführer am Freitag ankündigte. Vor der Krise waren es zehn Mal so viele gewesen. Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus standen die Busse seit dem 18. März still. Konkurrenten wie Blablabus und Pinkbus haben noch nicht angekündigt, ob und wann sie den Betrieb wieder aufnehmen.