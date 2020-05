34-Jähriger bei Unfall in Klettergarten in Ginzling unbestimmten Grades verletzt

Dornauberg-Ginzling – Rückenverletzungen unbestimmten Grades zog sich ein 34-Jähriger am Freitagnachmittag in Ginzling zu. Der Unfall passierte, als der Österreicher zusammen mit einer 33-jährigen Serbin im Klettergarten „Bergstation" die Tour „Wat he dog" durchstieg, berichtet die Polizei.