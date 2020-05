„Megakino“: Artistin Lili Paul-Roncalli gewinnt „Let‘s Dance“-Finale

Köln – Mit Cha-Cha-Cha, Tango und einem Freestyle zur Musik von „Aladdin“ hat sich österreichische Zirkusartistin Lili Paul-Roncalli (22) den Sieg in der 13. Staffel von „Let‘s Dance“ ertanzt. Profitänzer Massimo Sinató an ihrer Seite stand nach RTL-Angaben zum sechsten Mal in einem Finale der Tanzshow, die diesmal zum einen von der Corona-Pandemie und zum anderen am Ende von hochrangigen Kandidaten geprägt war.