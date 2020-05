USA erwogen laut Bericht Atomtest als Warnung an Russland und China

Washington – Die USA haben einem Medienbericht zufolge als Warnung an Russland und China erstmals seit 1992 einen Atomtest erwogen. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump habe die Möglichkeit bei einem Treffen am 15. Mai diskutiert, zitierte die Washington Post am Freitag (Ortszeit) einen ranghohen Regierungsmitarbeiter sowie zwei ehemalige US-Beamte. Abrüstungsaktivisten verurteilten die Überlegungen.

Atompilz nach einem französischen Nukleartest am Mururoa-Atoll in Französisch-Polynesien im Jahr 1971. (Symbolfoto)

Russland versicherte nach dem angekündigten Ausstieg der USA, sich an die Vereinbarung halten zu wollen, welche das Kriegsrisiko verringern soll. Das Abkommen erlaubt den insgesamt 34 Vertragsstaaten eine bestimmte Zahl an kurzfristig angekündigten Aufklärungsflügen im Luftraum der anderen Vertragspartner. Bei diesen Flügen dürfen im gegenseitigen Einvernehmen Bilder von Militäreinrichtungen und Aktivitäten der Armee des jeweiligen Landes gemacht und andere Informationen gesammelt werden.

Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, verteidigte am Samstag den jüngsten geplanten US-Austritt aus einem internationalen Militärabkommen. Dabei griff er den deutschen Außenminister Heiko Maas wegen dessen Kritik daran an. Russland habe "sich schon seit geraumer Zeit nicht mehr an das 'Open Skies'-Abkommen gehalten", sagte Grenell der Rheinischen Post. "Anstatt sich über die Reaktion der USA zu beklagen, hätte Heiko Maas in den letzten Jahren den Druck auf Russland erhöhen sollen, seinen Verpflichtungen nachzukommen."