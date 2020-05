USA ziehen offenbar ersten Atomtest seit fast 30 Jahren in Erwägung

Washington – Die USA haben einem Medienbericht zufolge als potenzielle Warnung an Russland und China erstmals seit 1992 einen Atomtest in Erwägung gezogen. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump habe dies bei einem Meeting am 15. Mai besprochen, zitierte die Washington Post am Freitag einen ranghohen Regierungsmitarbeiter sowie zwei ehemalige US-Beamte.