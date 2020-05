Gut zu wissen: Das ist beim Fahrradhelmkauf zu beachten

Innsbruck – Ein Fahrradhelm kann den Fahrer bei einem Sturz oder Unfall vor Kopfverletzungen bewahren oder zumindest die Folgen abschwächen – vorausgesetzt, der Helm passt und ist richtig eingestellt. ÖAMTC-Fahrradinstruktorin Ellen Dehnert beobachtet sowohl in den Fahrradkursen des Mobilitätsclubs als auch im Straßenverkehr, dass das nicht immer so ist.

Ein passender Helm sitzt waagrecht am Kopf und umschließt den Schädel von der Stirn über die Schläfen bis zum Hinterkopf . Die richtige Helmgröße ist vom Kopfumfang abhängig. Um richtige Größe zu ermitteln, misst man vom Hinterkopf nahezu horizontal oberhalb der Ohren nach vorn bis knapp über die Augenbrauen . Für die Feinabstimmung kann ein Fahrradhelm in der Weite angepasst werden.

Die seitlich vor und hinter dem Ohr verlaufenden Bänder sollen sich jeweils einen Finger breit unter dem Ohrläppchen treffen und dabei straff gespannt sein. Das vordere Band verläuft am besten senkrecht nach unten. Das Kinnband sollte so eingestellt sein, dass ein bis zwei Finger zwischen geschlossenem Band und Kinn passen. Der Helm darf sich nicht nach vorn vom Kopf abziehen lassen , wenn der Kinnverschluss ordnungsgemäß eingerastet ist.

📌Was noch zu beachten ist: Für jedes Kind muss ein eigener Sitzplatz mit Gurtesystem vorhanden sein, so Dehnert. Die Konstruktion muss so angelegt sein, dass Hände und Füße nicht in die Räder bzw. Speichen kommen können. Besonders bei längeren Touren sollten die Systeme gut gefedert sein. Wer ein Kind auf dem Fahrrad mitnimmt, muss mindestens 16 Jahre alt sein.