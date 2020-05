Passant und Nachbar retteten Frau aus brennendem Haus in Matrei in Osttirol

Matrei in Osttirol – Ein aufmerksamer Passant und ein Nachbar verhinderten in der Nacht auf Samstag in Matrei in Osttirol wohl Schlimmeres. Gegen 3.30 Uhr bemerkte der Zeuge auf seinem Heimweg einen Brand auf der Rückseite eines Wohnhauses. Er klingelte, doch die 91-jährige Bewohnerin reagierte nicht.