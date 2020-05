Frau mit Kinderwagen in Kufstein von Pkw erfasst: Schwer verletzt

Kufstein – Am Samstagvormittag sind in Kufstein eine Großmutter und ihre Enkelin verletzt worden. Die beiden überquerten gegen 11.40 Uhr einen gekennzeichneten Schutzweg. Die 62-jährige Deutsche schob ihre zweijährige Enkelin dabei mit dem Kinderwagen vor sich her. Eine herannahende 85-jährige Italienerin in einem Pkw übersah die beiden und konnte trotz Vollbremsung nicht rechtzeitig anhalten.