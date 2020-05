Gut zu wissen: Das läuft bei der Matura heuer alles anders ab

Wien – Nach der Öffnung der Volksschulen, AHS-Unterstufen, Neuen Mittelschulen (NMS) und Sonderschulen am vergangenen Montag stehen in der kommenden Woche die Oberstufenschulen im Fokus. Am Montag (25. Mai) startet die schriftliche Matura – vorerst noch mit Klausuren in den nicht zentral abgeprüften Fächern. Am Dienstag erfolgt dann der Auftakt zur Zentralmatura mit Deutsch.

Aufgrund der langen Einschränkung des Schulbetriebs durch die Corona-Pandemie sieht die gesamte Reifeprüfung heuer anders aus. Fragen und Antworten zur neuen Form der heurigen Matura.

❓ Wie sieht das Maturazeugnis heuer aus?

⏩ Wie immer. Es gibt Noten für die vorwissenschaftliche Arbeit (AHS) bzw. Diplomarbeit (BHS) sowie für die schriftlichen und mündlichen Prüfungen. Die Beurteilung wird nur aufgrund anderer Faktoren ermittelt (siehe Fragen zur Beurteilung der schriftlichen und mündlichen Matura).

❓ Wie wird die vorwissenschaftliche Arbeit/die Diplomarbeit beurteilt?

⏩ Anhand der abgegebenen schriftlichen Arbeit - bis 20. Mai musste die Beurteilungskonferenz dazu stattgefunden haben. Die mündliche Präsentation bzw. Diskussion entfällt. Wer aufgrund der schriftlichen Arbeit auf einem Fünfer steht, kann sich die Note aber bei einer Präsentation ausbessern.

❓ In wie vielen Fächern muss ich die schriftliche Matura ablegen?

⏩ In drei Fächern. Ursprünglich hat es wie immer zwei Varianten zur Wahl gegeben - entweder eine Matura in vier Fächern schriftlich (dafür nur zwei mündlich) oder in drei (dafür drei mündliche). Für alle, die ohnehin nur drei Fächer schriftlich gewählt haben, änderte sich daher nichts. Jene, die vier gewählt haben, mussten aber eines streichen. Im gestrichenen Fach erhalten die Schüler als Maturanote die Note des Zeugnisses der letzten Klasse.

❓ Wann findet die schriftliche Matura statt?

⏩ Gestartet wird am 25. Mai mit den nicht-standardisierten Prüfungsgebieten, also vor allem den Fachklausuren an den berufsbildenden höheren Schulen (BHS) sowie Fächern wie Biologie oder Physik an AHS. Am 26. Mai folgt Deutsch, am 27. Mai Englisch und am 28. Mai Mathematik. Abgeschlossen wird am 29. Mai mit Französisch/Latein/Griechisch, am 3. Juni mit Spanisch/Italienisch/Kroatisch/Ungarisch bzw. am 4. Juni mit Slowenisch.

❓ Wie erfolgt die Beurteilung der schriftlichen Matura?

⏩ Bisher war es einfach: Die Maturanote war einfach die Note, die man auf die schriftliche Prüfung bekommen hat. Heuer werden aber auch die bisherigen schulischen Leistungen der Abschlussklasse einbezogen. Die Maturanote setzt sich deshalb jeweils zur Hälfte aus der Note im Abschlusszeugnis der letzten Klasse und der Prüfungsnote zusammen. Wenn ein Schüler genau zwischen zwei Noten steht (etwa bei einem Zweier im Zeugnis und einem Dreier auf die Prüfung oder einem Einser auf die Prüfung und einem Vierer im Zeugnis), zählt die Prüfung stärker. Im ersten Fall gibt es also einen Dreier, im zweiten einen Zweier.

❓ Kann ich mir einen Fünfer auf die schriftliche Klausur ausbessern?

⏩ Ja. Es wird wie bisher Kompensationsprüfungen geben (22. bis 24. Juni).

❓ Wie lege ich die schriftliche Matura ab, wenn ich zu einer Risikogruppe gehöre?

⏩ Dann darf in einem separaten Raum gearbeitet werden.

❓ Wie wird die mündliche Matura benotet?

⏩ Die Schüler erhalten im Maturazeugnis die gleichen Noten wie im Zeugnis der Abschlussklasse. Die Prüfung entfällt grundsätzlich.

❓ Ich möchte auf die mündliche Matura aber eine bessere Note haben als im Abschlusszeugnis. Was muss ich tun?

⏩ Ein freiwilliger Antritt zur mündlichen Matura ist möglich. Auch in diesem Fall gilt aber: Die Note setzt sich dann jeweils zur Hälfte aus der Abschlussnote der letzten Klasse und der Prüfung zusammen.

❓ Darf ich mir die Fächer für die mündliche Matura neu aussuchen?

⏩ Nein. An die bereits im ersten Semester erfolgte Fächerwahl bleibt man gebunden. Man kann also nicht einfach jene Gegenstände dafür angeben, in denen man die besten Noten im Abschlusszeugnis hat.

❓ Bis wann muss ich bekanntgeben, dass ich zur mündlichen Matura antreten will?

⏩ Bis zum Beginn der schriftlichen Prüfungen (25. Mai).

❓ Wie sieht die Externistenmatura aus?