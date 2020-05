Sabitzer bei Leipzig-Gala mit Tor und Assist, Schalke völlig von der Rolle

Mainz, Gelsenkirchen – RB Leipzig hat sich auch dank Marcel Sabitzer in der deutschen Fußball-Bundesliga am Sonntag auf Rang drei vorgearbeitet. Der 26-Jährige bot beim 5:0-Kantersieg beim FSV Mainz 05 mit einem Tor und Assist eine starke Leistung. Die deutschen Medien "kicker" und "Bild" enthüllten während der Partie, dass der ÖFB-Teamspieler vor rund dreieinhalb Wochen einen positiven Corona-Test abgeliefert hatte.

Deshalb habe Sabitzer wegen 14-tägiger häuslicher Quarantäne wertvolle Zeit in der Vorbereitung auf den Wiederbeginn der Meisterschaft verloren. Dadurch lässt sich erklären, warum der Offensivspieler zuletzt beim 1:1 gegen Freiburg erst spät eingewechselt worden war. Vom Club selbst gab es keine Bestätigung zu dieser Thematik. Sabitzer, der laut den Berichten keine Symptome gehabt und in der Folge mehrmals negative Tests abgeliefert hatte, sorgte in der 36. Minute für den 3:0-Pausenstand. Die weiteren Treffer gingen auf das Konto von Timo Werner (11., 48., 75.), der nun bei 24 Saisontoren hält, und Yussuf Poulsen (23.).

Poulsen ist mit 250 Pflichtspieleinsätzen Rekordspieler der "Bullen". Über eine neue persönliche Bestmarke durfte sich Sabitzer freuen. Der Ex-Salzburger traf zum neunten Mal in dieser Saison und damit schon jetzt öfter als 2016/17 (8). Er schoss den Ball im Strafraum überlegt hoch ins Eck. Zuvor hatte er bereits Poulsen via Maßflanke ideal bedient. Einen Assist durfte sich auch Konrad Laimer gutschreiben lassen. Der 22-Jährige leitete den ersten Treffer ein, setzte sich dabei auf der Seite gut durch und bediente Werner. Kurz vor der Pause schied er allerdings nach einem Zweikampf vermutlich mit einer Knieverletzung aus.

Alessandro Schöpf und Michael Gregoritsch spielten bei Schalke durch, Landsmann Guido Burgstaller saß auf der Ersatzbank. Eduard Löwen brachte Augsburg per Freistoß früh in Führung (6.). Im Finish nutzten Noah Joel Sarenren Bazee (76.) und Sergio Cordova (91.) Fehler der Schalker Hintermannschaft zu weiteren Treffern.

Bei den Augsburgern stand erstmals Neo-Trainer Heiko Herrlich an der Seitenlinie. Seine Premiere hatte der Ex-Stürmer vergangene Woche beim 1:2 in Wolfsburg verpasst, nachdem er während des Quarantäne-Trainingslagers vor dem Bundesliga-Neustart einkaufen war und damit gegen die Corona-Isolationsbestimmungen der Liga verstoßen hatte.

Auch die zweitplatzierten Hamburger dürfen trotz sieben Punkten Rückstand hoffen, weil der Dritte VfB Stuttgart bei Holstein Kiel mit 2:3 verlor. Am Donnerstag kommt es in Stuttgart zum Duell der nur einen Punkt auseinanderliegenden Verfolger. Der Tabellenvierte FC Heidenheim lauert einen weiteren Zähler dahinter auf seine Chance.

Bielefeld ist in der Liga im Jahr 2020 weiter ungeschlagen, Prietl spielte vor leeren Rängen im Hamburger Volksparkstadion im zentralen Mittelfeld durch. Auf der Gegenseite wurden Martin Harnik in der 76. Minute aus- und Lukas Hinterseer in der 60. Minute eingewechselt. Louis Schaub saß auf der Ersatzbank. Der HSV ließ Chancen in Hülle und Fülle aus. Bei der besten traf Tim Leibold nach Flanke von Harnik freistehend die Stange (67.). (APA)