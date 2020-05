Schalke völlig von der Rolle: 0:3-Schlappe gegen Augsburg

Gelsenkirchen – Schalke 04 hat am Sonntag in der deutschen Fußball-Bundesliga auch im zweiten Spiel nach der Corona-Pause eine enorm bittere Niederlage kassiert. Die Gelsenkirchner unterlagen dem FC Augsburg zu Hause mit 0:3 und sind seit Mitte Jänner mittlerweile neun Ligapartien sieglos.

Alessandro Schöpf und Michael Gregoritsch spielten bei Schalke durch, Landsmann Guido Burgstaller saß auf der Ersatzbank. Eduard Löwen brachte Augsburg per Freistoß früh in Führung (6.). Im Finish nutzten Noah Joel Sarenren Bazee (76.) und Sergio Cordova (91.) Fehler der Schalker Hintermannschaft zu weiteren Treffern.

Bei den Augsburgern stand erstmals Neo-Trainer Heiko Herrlich an der Seitenlinie. Seine Premiere hatte der Ex-Stürmer vergangene Woche beim 1:2 in Wolfsburg verpasst, nachdem er während des Quarantäne-Trainingslagers vor dem Bundesliga-Neustart einkaufen war und damit gegen die Corona-Isolationsbestimmungen der Liga verstoßen hatte.

Auch die zweitplatzierten Hamburger dürfen trotz sieben Punkten Rückstand hoffen, weil der Dritte VfB Stuttgart bei Holstein Kiel mit 2:3 verlor. Am Donnerstag kommt es in Stuttgart zum Duell der nur einen Punkt auseinanderliegenden Verfolger. Der Tabellenvierte FC Heidenheim lauert einen weiteren Zähler dahinter auf seine Chance.

Bielefeld ist in der Liga im Jahr 2020 weiter ungeschlagen, Prietl spielte vor leeren Rängen im Hamburger Volksparkstadion im zentralen Mittelfeld durch. Auf der Gegenseite wurden Martin Harnik in der 76. Minute aus- und Lukas Hinterseer in der 60. Minute eingewechselt. Louis Schaub saß auf der Ersatzbank. Der HSV ließ Chancen in Hülle und Fülle aus. Bei der besten traf Tim Leibold nach Flanke von Harnik freistehend die Stange (67.). (APA)