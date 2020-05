Prozess beginnt: Was Israels Regierungschef Netanyahu vorgeworfen wird

Jerusalem – Bestechlichkeit, Betrug, Untreue: Wegen Korruptionsvorwürfen wird Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu seit Sonntag der Prozess gemacht. Die Verhandlung könnte sich Monate, wenn nicht gar Jahre hinziehen. Was wird dem Ministerpräsidenten vorgeworfen?

Konkret geht es unter anderem um den Fall des Hollywood-Produzenten Arnon Milchan, der Netanyahu und seinen Angehörigen Geschenke im Wert von 478.000 Schekel gemacht haben und dafür Steuervergünstigungen in Millionenhöhe erhalten haben soll. Zudem soll Netanyahu Milchan bei der Beschaffung eines US-Visums geholfen haben.

Netanyahu weist die von Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit erhobenen Vorwürfe des Betrugs und der Untreue in der als "Fall 1000" bekannten Affäre zurück. Bei den teuren Präsenten, die er erhalten haben soll, handelte es sich laut Netanyahu um Geschenke von Freunden, für welche diese keine Gegenleistung erhalten hätten.

Ein zweiter Vorwurf bezieht sich auf ein angebliches Angebot, das Netanyahu dem Verleger der regierungskritischen Zeitung "Yediot Ahronot", Arnon Moses, gemacht haben soll, um sich eine positivere Berichterstattung zu sichern. Demnach soll Netanyahu Moses eine Schwächung der Gratis-Zeitung "Israel Hayom" – dem wichtigsten Konkurrenzblatt von "Yediot Ahronot" – in Aussicht gestellt haben.

Die Polizei stützte ihre Ermittlungen in dem "Fall 2000" auf Audioaufnahmen von Treffen zwischen Netanyahu und Moses. Netanyahus früherer Kabinettschef Ari Harow stellte sich nach der Zusage einer Strafmilderung in dem Fall als Zeuge zur Verfügung. Mandelblit erhob in diesem Fall Anklage wegen Betrugs und Untreue gegen Netanyahu.