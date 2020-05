Einblicke in Automobilindustrie: MCI-Livetalk mit Ex-Audi-Boss Herbert Demel

Hochkarätige Referenten in akademischem Ambiente kann man jetzt auch bequem von zu Hause aus verfolgen. Wir übertragen am Kommenden Donnerstag (28. Mai) den nächsten MCI-Livetalk auf TT.com. Gast ist Herbert Demel, ehemaliger Vorstandsvorsitzender namhafter Automobilkonzerne (Audi AG, VW do Brasil, Magna Powertrain, Magna Steyr, FIAT, M+W Group).