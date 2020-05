Mann wurde von Unbekannten in St. Johann geschlagen und verletzt

St. Johann in Tirol – Ein 32-Jähriger erstattete Montagfrüh bei der Polizei in St. Johann Anzeige. Er sei in der Nacht im Dorfzentrum von Unbekannten zusammengeschlagen worden. Dabei habe er auch Verletzungen davon getragen und seine Halskette sei beschädigt worden. An mehr Details konnte sich der Einheimische nicht erinnern.