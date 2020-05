„Gelungener Start“ trotz einiger Makel: 3000 Corona-Tests bei Personal in Tirol durchgeführt

Innsbruck – Es kommt ohne „Fetzen“ aus: Das Zeugnis, das der Wiederaufnahme des Schulbetriebs in Tirol von Politik und zuständigen Behörden vergeben wird, fällt durchaus positiv aus. Von einem „gelungenen Start“ sprach Bildungslandesrätin Beate Palfrader (ÖVP) gestern bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Nachdem rund 58.000 Kinder im Land seit etwas mehr als einer Woche wieder ihre Schulen besuchen, steht aber auch bereits fest: Makellos verlief der Neubeginn des Unterrichts nach dem Corona-Ausnahmezustand nicht.

Dass es hier keine gröberen Störgeräusche gab, liegt laut Werner Mayr, dem Leiter des Pädagogischen Dienstes in der Tiroler Bildungsdirektion, auch an der gründlichen Vorbereitung seitens der Schulen. Die Hygienemaßnahmen würden ernst genommen. Und den Kindern teils kreativ nahegebracht: „In einer Einrichtung wurden Babyelefanten aufgemalt, um die Abstandsregel zu erklären. Von der Disziplin der Sechs- bis Vierzehnjährigen können sich viele Erwachsene eine Scheibe abschneiden.“ Nahezu alle Kinder sind zum Präsenzunterricht erschienen, obwohl es eigentlich die Möglichkeit gegeben hätte, aufgrund gesundheitlicher Bedenken zu Hause zu bleiben. „Überrascht waren wir davon, dass nur acht Prozent der Schüler die Lernbetreuung in Anspruch nahmen“, sagte Mayr. Bildungslandesrätin Palfrader ging aber davon aus, dass es in den kommenden Tagen mehr werden. Erfreut zeigte sie sich über die Abwicklung des Heim­unterrichts. Zwar habe es einige Anlaufschwierigkeiten gegeben, das habe aber nicht zuletzt daran gelegen, „dass sich die Schulen über Nacht auf eine andere Lehrmethode über Distanz einstellen mussten“. Das Angebot der Digi-Schecks als finanzielle Unterstützung zur Anschaffung technischer Geräte sei gut angekommen und werde deshalb bis zum Ende des Kalenderjahres verlängert. 2300 Familien stellten dafür bisher einen Antrag.