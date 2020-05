"UNInteressant": Unis werben mit Onlinekampagne für Forschung

Wien – Die Universitätenkonferenz (uniko) startet eine Online-Kampagne, mit der die Forschung an den Unis in den Fokus gestellt werden soll. Unter dieser Web-Adresse sowie auf Social Media-Kanälen wollen die 22 Universitäten sowie der Wissenschaftsfonds FWF zeigen, welche Auswirkungen die Forschung an diesen Einrichtungen auf den Alltag der Menschen hat.

"Wir wollen zeigen, dass wir nicht an Realitäten vorbeiarbeiten in der Forschung, sondern dass daraus auch Mehrwert entsteht", betonte uniko-Präsidentin Sabine Seidler. "Es geht darum, mit dem Vorurteil aufzuräumen, dass das, was an den Unis passiert, mit dem täglichen Leben nichts zu tun hat. Wir wollen zeigen, dass Forschung für uns alle Relevanz haben kann."