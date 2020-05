Unfall in Weißenbach am Lech: Pkw-Lenker bemerkte Bremsmanöver zu spät

Weißenbach am Lech – Zu einem schweren Auffahrunfall ist es am Montagnachmittag in Weißenbach am Lech gekommen. Gegen 17.30 Uhr musste ein Kastenwagen, gelenkt von einem 37-Jährigen, seine Fahrt verlangsamen. Grund war ein vor dem Mann fahrender Traktor. Ein nachkommender Pkw-Lenker aus Elmen (20) nahm das nicht rechtzeitig wahr und konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern. Das Auto krachte von hinten auf den Kastenwagen.